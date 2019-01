"El partido ha sido malo, de bajísima calidad"

Nene Montero acabó “contento” con la actitud del equipo ante el Conil CF, pero muy disgustado por la escasa calidad que puso su equipo sobre el campo del Pérez Ureba. Y no le faltó razón. El equipo xerecista volvió a notar demasiado la ausencia de Sergio Narváez y apenas creó ocasiones de gol.

El entrenador xerecista reconocía que el partido “no me ha gustado nada, ha sido fuerte, pero de una calidad bajísima, los controles mal, los regates no salen bien y si los pases no salen bien lo que falta es calidad técnica, eso está muy claro”.

El malagueño no reprocha a sus futbolistas el esfuerzo que hicieron durante el partido, “porque se han entregado todos, el equipo ha peleado, ha luchado, pero el fútbol no solamente es pelear, competir, el fútbol también es hacer jugadas, y hacer las cosas bien. Los dos equipos han disputado el partido a un nivel altísimo en lo que se refiere a intensidad. Pero luego, a mí como entrenador no me ha gustado el partido, estoy acostumbrado a otro tipo de partido, no han salido las cosas como yo quería”.

Lejos de la liguilla, objetivo marcado por el club a comienzos de temporada, Nene Montero no arroja la toalla y espera que con los jugadores que han venido en las últimas semanas el equipo mejore y lleguen las victorias, “los últimos doce partidos son los que deciden, ahora, lo que no puedes es llegar descolgado a 25 puntos. Te puedes ir para abajo, te puedes ir para arriba, pero si haces los últimos 12 partidos bien, son muchísimos puntos a disputar”.