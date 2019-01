"Castejón engaña con obras que no podrá hacer si no hay un presupuesto para 2019", según el PP

El portavoz popular, Francisco Espejo, está convencido de que "la alcaldesa Ana Belén Castejón no tiene intención de presentar el presupuesto municipal para el año 2019 y que está engañando a los vecinos al prometer inversiones que serán imposibles de ejecutar si no hay un nuevo presupuesto".

Espejo ha criticado que "Castejón está paseándose por las diputaciones, con muchas fotos y con anuncios de obras que no hará porque no tiene intención de negociar el presupuesto. A día de hoy, el presupuesto de 2018 está prorrogado y esto significa que no podrá invertir ni en el consultorio de Santa Ana pueblo, ni hacer campos de fútbol de césped artificial en El Bohío o en Los Belones, ni ninguna de las promesas que lleva realizando el PSOE".

Para Espejo, en las fechas en las que estamos, lo mejor que puede hacer este Gobierno es prorrogar el presupuesto para no hacer "ningún roto más en el municipio y no lastrar el comienzo de un nuevo Gobierno que pueda dar soluciones reales a los cartageneros. Si no, estaríamos sometidos a un documento que no sería el que Cartagena necesita".