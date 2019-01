Noelia Arroyo: "Dejaré el gobierno regional en el momento que sea incompatible con la candidatura a la alcaldía"

La actual portavoz del gobierno regional y consejera de Transparencia y Participación, así como candidata a la alcaldía de Cartagena ha sido entrevistada en 'Hoy por hoy Cartagena' con diferentes temas sobre la mesa.

Uno de ellos es la posible incompatibilidad de su cargo en el gobierno regional con la campaña de cara a las elecciones municipales del mes de mayo en las que concurre como candidata del PP en la ciudad de Cartagena. Indicaba que "en el momento en que sea un problema" compaginar ambos cargos, renunciará a su papel en el gobierno regional ya que su "prioridad" ahora mismo es su camino a la alcaldía de Cartagena. Sin embargo, cree que de momento puede "compatibilizar" ambas actividades.

Cree Arroyo que los pactos serán necesarios en la próxima legislatura, porque la sociedad demanda "talante de diálogo o consenso". Aún así, confiesa, no se ha planteado con qué partidos podría hacerlo. Sí que indicaba que, al igual que no pactaría ni con proetarras, separatistas o con Podemos, tampoco lo haría con aquellos que "no defiendan la libertad en España".

Otros temas de los que ha hablado son el estado de la Sanidad en el Área Nº2, el turismo en la ciudad, o los problemas en Los Urrutias. La entrevista completa se puede escuchar aquí: