Lunes tristes, martes felices

Buenas tardes, queridos oyentes. Ya sabrán que ayer fue el blue monday, el día más triste del año. Esto podría ser una campaña publicitaria de alguna marca de antidepresivos pero no, resulta que está basado en un estudio científico.

Un señor que se aburría mucho, llamado Cliff Arnall, psicólogo de la Universidad de Cardiff, ha desarrollado una teoría por la cual determina uqe el tercer lunes del año es el más triste.

Y se estarán preguntando: ¿pero por qué, señor de la radio, por qué es el tercer lunes del año el más triste? ¡Ilumínenos!

Pues según el señor Arnall, existen muchos motivos. Por ejemplo, las deudas y los gastos que arrastramos desde Navidades, es decir, la cuesta de Enero. Otro factor es el mal tiempo asociado a estas fechas y otro factor es la falta de motivación al ver que no cumplimos los propósitos que nos hemos marcado el nuevo año. Y por supuesto, también influye que es lunes y los lunes, por lo general, no molan y si no que se lo digan a Podemos.

Pues ya ven, a mí el blue monday no me afecta porque no he regalado nada en Navidades, así que no tengo deudas; el tiempo climático me da un poco igual que soy gallego; y como tampoco me he marcado propósitos de fin de año, para mi el día de ayer fue un lunes más.

Si para alguno de ustedes el blue monday tiene sentido, no se preocupen, que ya ha pasado y hoy es happy tuesday. Sean felices lo que queda del año hasta el próximo blue monday y escuchen la radio. Qué duda cabe.