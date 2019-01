Beibel causa baja en el CD Dénia

El centrocampista Beibel ha causado baja en las filas del CD Dénia.

Este jugador que protagonizó el culebrón del verano, con su fichaje inicialmente por el conjunto de la Marina Alta, su posterior fichaje por el CD Eldense y su definitiva incorporación a la plantilla dirigida por Diego Miñana, no ha cumplido las expectativas que se habían depositado en él.

Desde su llegada al equipo su presencia en el once inicial del técnico ha sido intermitente, no ha despuntando con su juego y esto le ha hecho verse en el banquillo en la mayoría de los partidos. Su irregularidad ha sido notable y parece que no llego a sentirse cómodo con su estilo de juego.

En Tercera División se juega de otra manera, mientras que en Preferente prevalece la presión y el físico a la calma y el juego de toque.

Con la marcha de este jugador, la plantilla que ya era corta se queda todavía más justa para abordar la segunda vuelta de la liga. Si bien no es una baja importante, dado que Miñana no contaba con asiduidad con este jugador, sí que se nota a la hora de completar una convocatoria, ya que se ha quedado una plantilla con 18 jugadores.

El propio Director Deportivo, Tano Bertó reconoce que, “Beibel no ha dado lo que se esperaba, es mejor jugador de lo que ha demostrado en Dénia. Ahora estoy viendo el mercado de Tercera División para poder hacer al menos dos incorporaciones”.