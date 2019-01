"Tenemos que mostrar nuestro talento, no podemos dejarles pensar"

Al Xerez CD sólo le vale la victoria el domingo ante el Atlético Espeleño, encuentro que se jugará a las cinco de la tarde en La Granja.

Nene Montero recupera a Sergio Narváez, tras dos jornadas ausente por enfermedad, un alivio para el entrenador xerecista, que podrá contar con un hombre fundamental en el equipo: “Todos los jugadores son importantes pero Sergio tiene una parcela en el campo en la que no tenemos muchos recambios y cuando él no está pues el equipo nota, lo notó en Guadalcacín, lo notó ante el Betis y lo notó en el último partido. De todos modos, también con él podemos perder y, de hecho, se ha perdido pero es un jugador importante para mí. En el amistoso en Montecastillo jugó medio tiempo y se encontró bien. De piernas se notó un poquito más débil y le estamos cuidando.

El malagueño pide a sus jugadores que se pongan el mono de faena, que sean intensos, “porque vi a este equipo ante el Xerez DFC, iba perdiendo 3-0, se puso 3-2 y tuvo sus opciones al final. Es lo que siempre digo, en el Grupo X el que se confíe o crea que lo tiene todo hecho antes de empezar está equivocado. Aquí, el día que se te olvida el mono de faena en la caseta pues te las dan todas. A este equipo le tengo tanto o más respeto que a los seis primeros de la clasificación.

Ese respeto a un rival que se maneja en la parte baja de la tabla tiene una explicación, “allí, nos ganó y ahora viene de ganar dos partidos consecutivos ante dos buenos rivales. Por los vídeos que he visto y por el encuentro que le vi en el campo, me parece un equipo que tiene muchas cosas. El fútbol va por momentos, es un estado de ánimo. En estos momentos, tienen la autoestima muy alta y como tienen buenos jugadores pues están haciendo las cosas bien.

Para Nene Montero la clave para ganar es “competir bien y mucho, no dejarles maniobrar, no permitirles que elaboren las jugadas. No hay que dejarles pensar y mostrar nuestro talento, que también lo tenemos. Creo que podemos sacar el partido adelante y confío en que lo vamos a sacar pero mi confianza no es suficiencia. Creo que lo vamos a sacar porque lo vamos a trabajar desde el minuto uno. Estos tres puntos nos vendrían francamente bien.