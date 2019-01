"Debimos cerrar el partido en la primera mitad, y al final sufrimos"

El técnico del Xerez CD acabó “muy satisfecho” por la victoria de su equipo ante el Cabecense, en un duelo de vital importancia ya que las dos próximas jornadas, el equipo azulino rendirá visita a dos de los principales candidatos al ascenso, el Ceuta y el Cádiz B.

Nene Montero valoró la victoria de su equipo, cuyo resultado le pereció “corto, porque debimos ganar con más holgura. En la primera mitad lo debimos dejar ya solucionado. El equipo ha luchado, ha peleado ante un rival fuerte, que venía de hacer buenos resultados. Tuvimos un par de ocasiones muy claras para solventar el encuentro y las fallamos, eso no lo podemos hacer”.

Para el entrenador malagueño, en este encuentro “se han visto cosas interesantes por las bandas, ya se está empezando a ver el juego que yo quiero. También ha sido interesante la aportación que han empezado a hacer jugadores que son importantes para nosotros porque tienen calidad y buena toma de decisiones, como Alberto o Sergio, que siempre está bien pero que no ha estado tan fino como otras veces porque ha acusado la bronquitis y las dos semanas sin jugar”.

El entrenador xerecista reconoce que al final se sufrió por no haber cerrado el partido en la primera parte, “sin menospreciar al rival, al descanso ya debimos marcharnos ganando como mínimo por 3-0 y en la segunda también perdonamos dos claras nada más salir. El 2-0 no me gusta nada, tuve una mala experiencia en el campo del Avilés con el Málaga. Ganaba 0-2 y me remontaron en ocho minutos, me ganaron 3-2. Desde aquel día, he perdido muchos partidos pero nunca me han remontado un 0-2. Es un resultado engañoso, ellos nos hicieron el 2-1 justo con los cambios y hubo un poco de desajuste pero no por culpa de los que han entrado, sino porque eso pasa”.

El jugador más destacado sin duda del encuentro fue Piñero y Nene no dejó escapar la oportunidad ante los periodistas de valorar el trabajo que hizo ante el Espeleño: “Si cojo a Piñero con veinte años lo hago jugar en Primera División, ha realizado un partidazo, no se puede jugar mejor. Ha tenido sentido de la anticipación, salida de balón, agresividad, talento, lo peor es que lo pierdo para Ceuta, una lástima”.