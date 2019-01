El mercado de invierno se mueve para el Deportivo

Carles Gil y Carlos Fernández son los protagonistas del día. El primero sale del Deportivo rumbo a la MLS para enrolarse en los New England Revolution. Hacemos un repaso a cómo se forjó su salida y también al resto de nombres propios del mercado: Juanfran, Rolan, etc. Carlos Fernández cae lesionado y engrosa la lista de bajas del Deportivo. Escuchamos lo más destacado de la rueda de prensa de esta mañana de Dani Giménez y compartimos tertulia de prensa con Juan L. Cudeiro (El País), Luis de la Cruz (Diario AS) y Carlos Alberto Sánchez.

