Si bebes, no conduzcas tu coche en llamas

Buenas tardes, queridos oyentes. He de reconocer que soy muy fan de las noticias que tienen que ver con personas borrachas y policías. Hay todo un subgénero de noticias en las que se ven implicados conductores en estados alterados y policías en estados...cabreados.

Y aunque sé que es un tema serio y que con el alcohol no se juega, no puedo evitar comentar algunas noticias de casos extremos de tonterías al volante cometidas por individuos ebrios.

El último caso ha ocurrido en Reus, en Tarragona. Un hombre fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol (hasta aquí un clásico), sin permiso de conducir (la cosa empieza a complicarse) y, atención, con su coche en llamas.

Que tú, por muy borracho que vayas, si tu coche arde, lo tienes que notar. "Uy, que raro, si no he puesto la calefacción. Madre mía, el de atrás debe tener las largas puestas. ¿Y ese olor? Bah, no será nada, yo sigo conduciendo, que total, no tengo carné..."

Lo peor es que el hombre, cuando la Policía le dio el alto y bajó del vehículo, al ver que estaba ardiendo, se puso a apagarlo con las manos. Pues nada, quemaduras de de tercer grado en las manos y directo al hospital. Lo bueno es que así no hubo forma de tomarle las huellas dactilares.

En fin, ya saben que el alcohol y la conducción son incompatibles. A partir de ahora, recuerden, el fuego y las manos también. Qué duda cabe.