"Nunca he bajado ni bajaré los brazos, soy un profesional y vivo de esto"

El Xerez CD se enfrentará el domingo en el Alfonso Murube al Ceuta, que suma dos resultados negativos, ante el Atlético Espeleño en casa donde perdió por 1 a 2 y el domingo perdieron por la mínima ante el Lebrijana (1-0).

Los azulinos empezarán el miércoles a preparar este difícil choque, pendientes de que llegue esta semana el transfer de Raúl Fernández, que aún no ha podido debutar con el Xerez CD.

Todavía es pronto para pensar en enfrentamiento en Ceuta, porque los ecos de la victoria ante el Espeleño siguen sonando, por el buen partido que hizo el equipo de Nene Montero y porque se quedaron aquí los tres puntos.

Si Alberto Piñero fue el mejor de aquél encuentro, otro de los destacados fue David Narváez, que esta temporada no está teniendo mucho protagonismo en el equipo. El atacante cumple cuando Nene Montero le da minutos y suyo fue el tercer gol ante los cordobeses, el de la tranquilidad.

El jerezano se muestra muy contento con su actuación personal, “anímicamente me ha dado un plus importante, es un poco la recompensa al esfuerzo. Nunca he bajado los brazos ni lo haré. Soy profesional del fútbol desde hace años, es el pan de mi hija y voy a seguir trabajando al máximo hasta que convenza al míster de que puede contar conmigo. La gente me conoce, tengo claro que debo ir a muerte en los entrenamientos”.

A pesar del frío y de que el equipo no está respondiendo a a las expectativas creadas, Narváez agradeció el apoyo en La Granja de los suyos, “había mucha gente en el campo, nunca falla, llevo dos temporadas y media aquí y no tengo quejas, los que acuden cada domingo a los partidos sienten al Xerez, mueren por su equipo. En el vestuario estamos encantados e intentamos corresponderles porque sabemos que sin ese respaldo nada sería posible, sin ellos no podemos hacer nada”, concluyó.