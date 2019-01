La afición responde y la 'invasión' cartagenera de La Condomina va tomando forma

La afición del Efesé responde y acompañará a su equipo este domingo a las 12 en La Condomina, en el vital choque ante el UCAM Murcia. Los albinegros llegan primeros, pero solo un punto por encima de los universitarios, que están aguantando bien el pulso de los cartageneros, al contrario que un Melilla que parece que se ha deshinchado.

En apenas dos días de venta de entradas para este choque en Cartagena, ya se habían despachado más de 700, casi la mitad de las 1.500 que el club murciano había puesto a disposición del Efesé. El primer día se vendieron más de 300.

Por tanto, la 'invasión' albinegra de La Condomina será una realidad, y la afición no dejará a su equipo solo en un momento tan crucial de la temporada. No se alcanzarán los casi 4.000 desplazados a la ciudad del Segura para el derbi ante el Real Murcia, pero parece casi seguro que se venderán las 1.500 entradas que tiene el Cartagena. Desde el club no descartan pedir más al club azul, y si no, muchos cartageneros comprarán su entrada directamente en Murcia.

El precio de las entradas cedidas al Efesé es de 15 euros, en la zona de lateral. A cada persona que compre la entrada en las oficinas del club albinegro, se le regalarán dos entradas para el partido de la semana siguiente en el Cartagonova ante el Jumilla.

Por parte de la Federación de Peñas, ya se han llenado completamente tres autobuses de cara al partido. Los precios son de 5 euros para peñistas, 7 para abonados y 9 para no abonados. Además, ya han anunciado que también se organizará viaje para la siguiente jornada, a Almería, para medirse al filial almeriense.