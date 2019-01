Luna se desvincula del Xerez CD y ficha por el Espeleño

El central cordobés se ha desvinculado del Xerez CD y ha firmado por el Atlético Espeleño, con el que jugará hasta final de temporada.

Luna, que llevaba tiempo meditando su futuro ante la falta de minutos desde que llegó Nene Montero, lamenta haber tomado esta decisión, “pero es lo mejor para seguir creciendo como futbolista, llevo varias semanas hablando con mis padres y aunque aquí me han tratado fenomenal, creo que es lo mejor”.

El defensa cordobés desvela que había recibido varias ofertas estas últimas semanas y al final “he decidido volver cerca de casa, pero aquí siempre tendréis un xerecista más, me llevo muy buenos recuerdos, me han tratado muy bien y sólo les deseo lo mejor, esto no es un adiós, es un hasta luego”, señala en la Cadena SER.

Juan Luna llegó al Xerez CD a mediados de septiembre ocupando una ficha sub-23, no ha tenido la continuidad que esperaba en el equipo, por lo que ha decidido cambiar de aires en busca de minutos de juego porque considera que a sus 20 años le interesa jugar todo lo posible.