Bendito seas Luís

Hace unos meses se cumplieron diez años de la Eurocopa de Austria y Suiza que tan buen recuerdo trae a la cabeza de todos los españoles. Esa competición a la que la selección llegó en un mar de dudas, con un técnico peleado con gran parte de la prensa por haber dejado fuera nada y más y nada menos que a un tal Raúl González Blanco. Casi nada.

Hace unas horas se cumplieron cinco años del fallecimiento de ese técnico, de ese genio al que tenemos tanto que agradecer. Tenemos que agradecerle que se inventó un estilo. Un estilo que nos hizo campeones. Algo que los más viejos del lugar habían estado esperando durante más de cuarenta años y que todo un país soñaba con ver.

Como bien se explica en el capítulo dedicado a España en la serie Becoming Champions, de Netflix, Luis Aragonés cambió la historia del fútbol de este país. Se dio cuenta de que su equipo era físicamente peor que los otros y se le ocurrió la “simple” idea de tener el balón. Había que poner a los bajitos, sí, pero a ver quién era capaz de quitársela a Senna, Xavi, Iniesta y Silva. Él convenció a los chicos de que eran los mejores y ellos murieron por él.

Yo era un niño de doce años cuando eso sucedió, pero no olvidaré nunca la primera vez que el fútbol me hizo feliz. No olvidaré nunca los abrazos a mi padre, mi hermano y mi abuelo con los goles de Villa. Al igual que no perdonaré nunca a mis padres que programaran un largo viaje en tren para el 29 junio de 2008 que nos obligó a escuchar la final por la radio. Quizás de ahí venga mi amor hacia ella. Todo el vagón saltó con el gol de Torres.

Bendita radio. Bendito Luis.