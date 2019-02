El Falla se ilumina en una noche de claroscuros

Pasito a pasito hasta Carrera Oficial

El coro de Valdés, Cesáreo López y la música de José María Barranco ‘el Lacio’ deja buenas sensaciones sobre el escenario. Siguiendo tus pasos son un grupo de mantillas que acompañan un cortejo procesional y van ya por San Juan de Dios. Presentación con distintos ritmos y músicas, buena. Simpática y bien cantada. Tango el primero a los coristas ausentes y los que no, un mensaje a los canteranos, así como un recuerdo por Basilio y Manolo Torres. Música de caramelito, clásica y viñera. Segundo tango supuestamente a su madre y a lo poco que va a visitarla, pero acaba rematando con una virgen. Al tipo. Cuplés más normalitos con alusiones a Mágico González y a la lluvia en Semana Santa. Aunque algunas alusiones a la mujer innecesarias, popurrí movido y con muchos puntos.

Chirigota en su tinta

La chirigota ‘Tin-ta, Tin-ta’ presenta un estudio de tatuaje con un grupo joven, la autoría de Chicho y la música de José Juan Pastrana. Presentación con varios golpes, aunque el público no lo recibe de igual modo. Primer pasodoble dedicado a Cádiz jugando con el paralelismo de la tinta y el segundo en referencia a una embarazada que se “tatúa un hijo en su vientre”. Bonita, aunque poco para luchar por la fase. Los cuplés tampoco cumplen mucho con el nivel, aunque tiene un soniquete muy de Cádiz. Estribillo tú sabe. Popurrí con algunos detalles simpáticos, pero se han topado con un público un tanto frío para ser sábado. Salvable la cuarteta del ‘Se me va’ y el escudo del Xerez.

Cuarteto

Los cordobeses vuelven con un cuarteto de tres -que ya se sabe que los cuartetos son de tres, de cuatro, de cinco- donde presentan a Leonardo Da Vinci –que no Copérnico- en su taller inventado o pintando cosas. Véase La Mona lisa, en persona o el célebre dibujo del hombre del Vitrubio que encara el humorista Davinólogos, que es el que va salvando la parodio por cierto. Eso y el punto de “si Martínez Ares es el Goku, Juan Carlos es el sudoku”, pero antes, ya se entiende. O no. Cuplés cantados regular y regular rematados con dos alusiones a componentes carnavaleros. El tema libre con el final cantado hay que dejarlo de lado. Aunque se agradece que esté trabajado, que vaya rimado y que use los dos palos.

Unos zagalillos metíos en to, pero afinados.

Desde Córdoba llegaba una comparsa bajo el título de ‘Los Mequetrefes’, de los hermanos Cobos Urbano. Unos currantes que recuerda por momentos aquella comparsa cordobesa –de hecho hay algunos componentes-, pero sin el Taleguilla y sin el Pati. No obstante, afinación y buen interpretación, aunque por muy lenta por momento. Destaca el pasodoble por la igualdad y su piropo al teatro en la primera letra. El popurrí aunque es una historia hermosa que montan, la laxitud les resta, pero aprietan bien en el final. Margen de mejora quizás en un futuro, pero no van mal encaminada.

Una cita chirigotera en el Falla

Paqui baja aunque sea en pijama y bajó. Una agrupación muy visual que pasó por las tablas de una manera muy digna, como suele ser habitual en esta agrupación. Desde que entraran en Cuartos hace dos años, la chirigota mantiene el nivel, otra cosa es acertar más o menos con el tipo. Pasodobles a los enfermos de intolerancia y a las muertes por violencia de género (aunque meten al niño Gabriel). Suena bien el grupo. Cuplés bien tirados, con remate con el Pellejo. Buen estribillo. En el popurrí derrochan más arte y la gente los apremia. Demasiado exagerado, pero para eso son el público los respetables. Buena chirigota.

Arrecife Land y una gran comparsa rondeña

No suele defraudar la comparsa de Ronda y no lo hace. Gustará más o menos, pero buena afinación y buenas voces. Presentación efectista y con fuerza. El tipo de peces abisales recuerda a La Clase Obrera, pero en la estructura del disfraz en sí. Primer pasodoble dedicado a las personas migrantes que intentan alcanzar la orilla. Buena letra, pero mejor la segunda, dedicada a los hombres que por culpa de ellos las mujeres temen a otros hombres. Buen mensaje. Cuplés más normales, pero estribillo con fuerza. Algo de agudeza en las voces, pero asumibles. Lo dicho, no defrauda la comparsa de Ronda y menos con el regreso de Horacio Calvillo tras su periplos por comparsa gaditanas.

Llevando la luz a la Tacita

Kike Remolino cierra la función con una brillante puesta en escena. Tipo de antiguos serenos o faroleros que van iluminando cada calle. A destacar del tipo el detalle de La noche estrellada de Van Gogh, pero en versión gaditana. Primer pasodoble de una hija pidiéndole a su padre que salga en la comparsa. Fuerza y bien defendido. Emoción en el segundo pasodoble con una letra a Tato, el célebre punteao que este año no ha podido salir por motivos de salud. Público en pie.

Cuplés a la lo que se han gastado en luces y lo bien que le hubiera venido al alcalde en Navidad. Hermoso estribillo y con fuerza. Segundo cuplé a Padilla y su ‘despiece’. Popurrí mostrando la historia de un farolero, con diferentes situaciones que se pueden vivir por las calles de Cádiz. La cuarteta de los faros y las personas migrantes muy emotiva. Cierre de función con mucha luz.