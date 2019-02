El vicesecretario de Acción Sectorial del PSPV dimite por la polémica de los empadronamientos en Villamalur

Tras la polémica surgida en torno a los empadronamientos en Villamalur, el vicesecretario de Acción Sectorial del PSPV y ex alcalde de Onda, Juan Miguel Salvador, ha presentado la renuncia al cargo para evitar, dice, cualquier tipo de malentendido y no dañar la imagen del PSPV-PSOE. Lo hace, asegura, en un ejercicio de responsabilidad. Salvador ha explicado que no existe vinculación alguna entre el Partido Socialista y los empadronamientos que se hayan podido producir en la localidad.

El Ayuntamiento de Villamalur ha elevado a Fiscalía una denuncia por el empadronamiento presuntamente irregular de 46 personas, porque implicaría el aumento de un 80 por ciento del número de votantes para las próximas elecciones, en un pueblo de 62 habitantes. Los empadronados representan a una asociación ligada al Partido Socialista, y quieren presentarse a las próximas elecciones por el PSOE, entre ellos, el ex alcalde de Onda, Juan Miguel Salvador.

La secretaria general del PP en la provincia, Elena Vicente-Ruiz, ha explicado esta mañana en una rueda de prensa en Castellón, que los populares se van a personar en el caso porque podría tratarse de un delito electoral en grado de tentativa.