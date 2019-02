La Salobreja vuelve a enfrentar a PP y PSOE

Las instalaciones deportivas de la capital vuelven a enfrentar al equipo de gobierno popular y al principal grupo de la oposición, el Partido Socialista. En este caso se trata de La Salobreja, principalmente de su pabellón principal, sobre el que tras las últimas inclemencias meteorológicas de estos días los populares piden a la Junta una remodelación integral a la vez que los socialistas solicitan explicaciones al Alcalde por las goteras que impiden la práctica deportiva.

El concejal de Deportes, José María Álvarez, ha ejercido de portavoz de los populares para anunciar que el Ayuntamiento de Jaén pedirá a la Junta que contribuya a la tan necesaria remodelación integral del pabellón municipal de La Salobreja. Según Álvarez, el pabellón precisa de una "urgente remodelación integral que incluya una nueva techumbre para acabar con las goteras y una adecuación conforme a las necesidades actuales, además de ampliar su capacidad".

El edil de Deportes ha aprovechado también para denunciar el olvido al que considera la Junta de Andalucía ha sometido a los jiennenses mientras ha estado gobernada por el PSOE con este pabellón deportivo.

"Si hay dinero para el Pádel debe haber para esto"

Por su parte, los socialistas de la capital han vuelto a pedir explicaciones al alcalde de Jaén, Javier Márquez, por las goteras que tras las lluvias de este viernes han impedido, por ejemplo, el entrenamiento del Jaén Paraíso Interior de fútbol sala. Éstas han provocado, según denuncia el concejal del PSOE, Carlos Alberca, el encharcamiento del pabellón principal y también de los número 5 y 6 de La Salobreja.

Por ello, Alberca ha exigido al equipo de gobierno "solventar cuanto antes este rosario de vergonzosos incidentes en La Salobreja". "Si hay dinero para pagar más de 200.000 euros anuales para cuatro ediciones de World Pádel Tour es evidente que ha de haberlo para la dignidad del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, que es un equipo que compite al más alto nivel, para ellos y para los miles de deportistas de Jaén que a diario utilizan las instalaciones de La Salobreja", ha dicho el edil.

Para los socialistas esta falta de mantenimiento no se debe al vandalismo ni al argumento de que no hay dinero, si no a la incapacidad y desgana en la gestión que lleva a cabo el equipo de gobierno con los equipamientos deportivos.