Cala: "No podemos relajarnos ni un segundo"

El Jerez Industrial recibirá este domingo a partir de las cinco de la tarde al Alcalá del Valle, antepenúltimo clasificado de la liga con 12 puntos y sólo 3 victorias en su casillero y otros tantos empates, uno de ellos precisamente ante los industrialistas.

El equipo de Paco Cala está por lo tanto, obligado a ganar, en un choque que servirá para rendir homenaje a Jesús Callado, el jugador que más veces ha defendido la camiseta del club blanquiazul en toda su historia.

El técnico lebrijano no se fía del rival, “será un partido difícil, este equipo está abajo en la clasificación y nosotros tenemos problemas con los que están ahí metidos, allí nos puso las cosas muy difíciles y no fuimos capaces de ganarles. Estos son tres puntos muy importantes, no podemos relajarnos ni un segundo porque este equipo es capaz de puntuarnos”.

Para el partido del domingo en La Juventud, Cala recupera a Javi Falcón, “un jugador muy importante para nosotros, de hecho es el máximo goleador del equipo”, vuelve Pascu tras cumplir su larga sanción y podría debutar Dimas, recién llegado al equipo.