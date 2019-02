Derbi pobre y txuri-urdin

Esta crónica de la victoria de la Real Sociedad en el derbi vasco de Anoeta el Athletic empieza con una petición. La que le hice a Gero Rulli en la previa, en sintonía de ‘El Larguero’, que se cobrara la venganza pertinente en el Derbi vasco contra el Athletic porque los periodistas que seguimos la actualidad de la Real Sociedad perdimos nuestro particular derbi contra nuestros 'hermanos' de Bilbao. El argentino se reía entre divertido y sorprendido, pero viendo el clásico del fútbol vasco, la sensación que me queda es que recogió el guante a la perfección. Y cumplía con su parte sobre el césped parando el penalti a Raúl García y transmitiendo la seguridad necesaria en los minutos de zozobra del final, cuando los rojiblancos apretaron buscando un empate que no llegó, porque el fútbol no podía ser tan injusto.

Está cronica sigue explicando lo de la injusticia. Que no lo digo tanto porque los de Imanol Alguacil hubieran bordado su juego, porque no fue así; sino porque las primera parte realista fue lo suficientemente superior a la rojiblanca, rubricada con los golazos de Willian José y Mikel Oyarzabal, como para merecer llevarse los tres puntos. Y eso contrapuesta con el partido del Athletic debe ser suficiente como para entender que lo justo fue lo que pasó, ese 2-1 del marcador. Porque la imagen del Athletic fue pobre, lejos de la medida ofrecida hasta ahora con Gaizka Garitano, insuficiente como para pensar en sacar algo positivo de un partido de estas características.Ahora creo que se explica mejor.

Y esta crónica tiene que terminar con la sensación que deja en general este derbi vasco. El clásico prometía emociones fuertes, porque los dos las necesitaban, pero la realidad es el espectáculo futbolístico fue bastante pobre. Os guste o no, fue así. La primera parte del Athletic fue pésima, pero la Real tras el descanso se dedició a defenderse con orden y concierto, pero renunció al ataque, y puso así en peligro el botín tan suculento que había sacado con merecimiento en los primeros 45 minutos. Y eso también tenemos que reconocerlo. Aunque quizá también hay que matizar que en general quien más intención le puso, quien más quiso, fue el jugador que vestía de azul y blanco. Y la grada de Anoeta por fin vivió su primera gran alegría sin pistas de atletismo, con un Athletic que apretó, pero que incluso así lo hizo más. Ya lo merecía. Así que Rulli cumplió con su palabra, y su ‘venganza’ fue la de todos los txuri-urdin, en medio de un derbi pobre, que no pasará a la historia, salvo por los golazos, impresionantes, de Oyarzabal y Willian José, y el penalti que se inventó Mateu Lahoz.