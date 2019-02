El Celta agrava la crisis del Sevilla

El Sevilla agravó su crisis con un lamentable partido en Vigo. Las sensaciones son pésimas y el equipo da la impresión de haberse caído. Parece apático, sin chispa, sin intensidad ni ambición y, además, desde el banquillo no aparecen soluciones. El Celta comenzó el encuentro entregado y terminó con el oxígeno que le proporcionó el Sevilla. La situación es muy preocupante porque la imagen y, ahora, también, los resultados fuera de casa, están desnudando a un equipo que no encuentra soluciones a sus problemas.

El Sevilla se encontró con un Celta atemorizado, entre las cuerdas, esperando el golpe de gracia, y no fue capaz, en ningún momento, de presentar credenciales para ganar el encuentro. Simplemente, igualó su intento de juego a un rival muy inferior. De hecho, pasaron los minutos sin tirar prácticamente a puerta, ni por un lado ni por otro.

Los de Machín tienen un problema importante en el centro del campo. Sus mejores hombres han bajado su nivel de forma alarmante. Especialmente, Franco Vázquez, que deambuló por el campo, y Sarabia, desacertado en todas sus acciones. A partir de ahí, todo el equipo se contagia de esa aparente desidia.

El mejor del partido fue Ben Yedder. Incluso, tuvo la mejor ocasión del encuentro que mandó al palo, justo antes del tanto del Celta. En un grave error defensivo. André Silva lo intenta, pero está lejos de su inicio liguero. Tal es la sensación que ofrece el equipo que la presencia de jugadores más enérgicos, como Roque Mesa, se agradece.

Además, en estos momentos de duda, no está apareciendo la ayuda desde el banquillo. Los cambios en los últimos encuentros no están aportando soluciones. En Vigo, quitar a sarabia por Escudero con 1 a 0 no fue una buena decisión, un partido más. No hay mano de entrenador en medio de la crisis.

Está el Sevilla ante uno de los momentos complicados de la temporada. Lo primero para solucionar el problema es asumirlo. Al menos, públicamente, Machín lo ve de otra forma. Su discurso no invita al optimismo; su actuación, de momento, tampoco. Llegó la hora del entrenador y de sus mejores jugadores. Ha llegado, sin duda, el momento crítico de la temporada.

FICHA TÉCNICA

RC Celta de Vigo (1): Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral, Aráujo, Juncà, Beltrán, Okay (David Costas. Minuto 85), Jozabed (Lobotka, minuto 68), Brais, Maxi Gómez y Boufal (Pione Sisto, minuto 80).

Sevilla FC (0): Vaclik, Promes, Mercado, Kjer, Sergi Gómez, Arana (Roque Mesa, minuto 35), Banega, Sarabia (Escudero, minuto 76), ‘Mudo’ Vázquez (Amadou, minuto 69), André Silva y Ben Yedder.

Gol: 1-0, minuto 72: Okay.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco). Cartulinas amarillas para Sarabia, Okay, Sergi Gómez, Fran Beltrán, David Costas, Ben Yedder, Brais Méndez y Banega