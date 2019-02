El Ayuntamiento de Valencia pone en marcha Ludens: un proyecto para luchar contra la ludopatía

La ludopatía es una enfermedad que cada vez afecta a más personas, pero sobre todo, a más personas jóvenes. Por eso, desde el ayuntamiento de Valencia han puesto en marcha, en colaboración con la facultad de Psicología de la Universitat de València, el programa Ludens, unos talleres para prevenir las adicciones a los juegos de azar.

Unos 2.000 alumnos y alumnos de los cursos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachiller y Ciclos Formativos son el público de estos talleres. Como explica Francisco Bueno, director del servicio de drogodependencia del consistorio, muchos de estos jóvenes no son conscientes de que están enganchados a los juegos de azar. De hecho, asegura que existe mucho desconocimiento entre los jóvenes sobre la ludopatía y los juegos de azar en cierta medida porque actualmente, estos juegos están presentes 24 horas al día en internet.

En este sentido, dice que no es posible ponerle puertas al campo pero sí que se debe educar y que este es el objetivo de Ludens. Además, pide a las instituciones que regulen ciertos aspectos para evitar la ludopatía como que estos locales no puedan estar cerca de los centros educativos, como han hecho en Canarias, donde no pueden estar a menos de 300 metros, en Galicia a menos de 150 y en Cataluña a menos de 100.

Escucha la entrevista a Francisco Bueno, director del servicio de drogodependencia del ayuntamiento de Valencia.