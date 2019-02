Pedro Sánchez se compromete con una "transición energética justa" con aportaciones europeas y nacionales

El secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que las cuencas mineras de Teruel dispondrán de recursos económicos para que la transición energética sea justa, con aportaciones tanto europeas como nacionales. Lo ha asegurado este sábado en Zaragoza, en la presentación de los cabeza de lista de las candidaturas del PSOE a Aragón y Zaragoza, Javier Lambán y Pilar Alegría, que llenó los Cines Palafox.

"Te pedimos ayuda, querido Pedro, para que esa transición energética sea efectivamente justa y no cause desperfectos sobre la economía del territorio", pedía Lambán durante su discurso porque "es absolutamente fundamental y ese es el compromiso que esperan de nosotros las cuencas mineras de Teruel". Auqnue sin concretar, recogía el guante Pedro Sánchez. "La socialdemocracia defiende que el progreso es que avancemos todos sin que nadie se quede atrás, por eso mi compromiso con las cuencas mineras de Teruel, de Andorra, es que habrá una transición energética justa, con recursos económicos de Europa y de España para que se creen las oportunidades que merecen esos territorios", ha dicho Sánchez.

Precisamente, algo más de un centenar de vecinos de las cuencas mineras protestaron en el Paseo Independencia al grito de "Andorra no se vende, Andorra se defiende". A esta convocatoria, acudieron amigos de José Luis Iranzo, mineros y Plataforma de los trabajadores de las subcontratas de la Térmica de Andorra. Su portavoz, Pedro Miñana, criticaba la poca concreción de la visita de la ministra este mes de enero y por eso "tocaremos todos los pitos y si hace falta iremos con el diablo y lo que no hagamos antes de las elecciones no vamos a sacar nada":

En su discurso, Pedro Sánchez también miraba a Huesca, y mostraba su compromiso con el Cuartel Sancho Ramírez y la construcción de viviendas para militares. En cuanto al tren de Teruel, "el Corredor Cantábrico - Mediterráneo se va a hacer realidad". En cuanto a los trenes tamagochi, "esos vagones infames que vamos a sustituir por vagones de primera clase para los turolenses".

Preparando los programas electorales

"Juntos por Aragón. El gobierno necesario" es el lema elegido por los socialistas aragoneses en este arranque preelectoral. Lambán hizo balance de sus últimos 4 años al frente del Gobierno de Aragón. Ha sacado pecho y dijo haber cumplido sus compromisos con los que se presentó en 2015 y, eso, señaló, a pesar del poco apoyo parlamentario. Entre los logros que repasó, el aumento del gasto social, las plazas de docentes y la escuela rural, la mejora de la sanidad y la dependencia o la implicación contra la violencia de género.

El próximo programa electoral está en proceso de redacción, pero parte de dos pilares: "defender y desarrollar el autogobierno e impulsar un proyecto de la comunidad autónoma compartido por todos, por todas las fuerzas políticas y todos los sectores de la sociedad". Cree que el estado de las autonomías, contemplado en la Constitución, está "en peligro" porque "aprovechando que el Ebro pasa por Cataluña, es decir, aprovechando la cuestión catalana de manera absolutamente espuria, todas las derechas tratan de centralizar otra vez las competencias".

Más perfilado está el programa de los socialistas para el Ayuntamiento de Zaragoza, con un nuevo plan de viviendas de alquiler para jóvenes con un precio que oscilará entre los 200 y los 300 euros, una alianza para fomentar el empleo y el talento local, impulsar una ciudad más sostenible con un plan de choque para calles y parques y adaptar las políticas para la tercera edad. "No quiero más parálisis para esta ciudad, no quiero 4 años de parálisis y políticas sectarias, no quiero que Zaragoza siga parada mientras el mundo se mueve cada vez a más velocidad", ha dicho su candidata Pilar Alegría. "Quedarse en el mismo sitio es retroceder y Zaragoza tiene que arrancar ya".

En el acto también ha participado la secretaria de Política Muncipal del PSOE, la ejeana Susana Sumelzo, y el candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans.