Cinthya Zebaze: "He tenido que aguantarme el secreto y ahora ¡pum!"

"He tenido que ser paciente, no podía decir nada", confiesa Cinthya que se ha visto obligada a guardar el secreto de su éxito desde el mes de septiembre, fecha en que grabara su aparición en el programa de descrubrimiento de talentos de Tele 5. De hecho, espera la llamada de Got Talet para la siguiente grabación, ya que en su primera aparición pasaba a la semifinal. "Me pueden llamar en cualquier momento, me dijeron que en febrero" nos dice.

"Todavía estoy soñando de verdad", "Yo cantaba como todo el mundo canta debajo de la ducha, al llegar aquí me descubrí a mí misma, ha sido una sorpresa para mí", asegura la camerunesa que a lo largo de la entrevista, realizada en A vivir que son dos días Asturias, relata el largo y peligroso periplo por el que pasó desde que saliera de su Camerún natal hasta llegar a Asturias, donde primero fue acogida por la Ong Accem y después por la Casa de Acogida de Nuestra Señora de los Desamparados de La Guía. "Hay tanto que contar, me tomaría todo el día" dice de la forma más natural y sin borrar la sonrisa del rostro.

Los voluntarios de la casa de acogida que me escucharon, relata, fueron probándome, canté en el coro de San Julián y quisieron ayudarme, llevarme a distintos sitios "me llevaron hasta a la Fundación Princesa de Asturias y enseguida me cogieron para el coro".

Cinthya se gana la vida cantando en bodas y funerales y como empleada del hogar, mientras estudia enfermería a distancia. "En Camerún a pesar de los títulos y los estudios no tienes dónde trabajar", dice cuando le preguntamos por sus estudios de bioquímica. "Los africanos piensan que esto es el paraíso, porque lo vemos en la tele y las películas", y no dudan en arriesgar su vida para buscar un futuro mejor, asegura, "pero no es verdad, añade, también vemos a los españoles están sufriendo mucho". Cinthya relata el caso de una amiga, que a pesar de ser profesora está deseando cruzar a Europa. "Es todo un negocio en África pasar a los inmigrantes a España, si te devuelven debes pagar otra vez" asegura, "la solución está en los gobiernos africanos" opina. "No hay manera de vivir allí, es muy peligroso", continúa "es increible, pero es así, la gente se arriesga a morir", "tú solo piensas en llegar, en el momento no piensas en el peligro", cuenta cuando recordamos que estaba embarazada en el momento de su viaje en patera hacia la península.

En cuanto a la broma lanzada por Santi Millán, que decía querer venirse a vivir a Gijón para ver si ejercía el mismo efecto que en Cinthya tras asegurar la caerunesa que fue a su llegada a Gijón cuando comenzó a cantar tan bien, dice entre risas "les estamos esperando a que vengan"

Tras su paso por el programa asegura que se siente más segura de sí misma ahora, "pienso que puedo hacerlo mejor, la gente me llama, me propone cosas"

Enseguida volverá a participar en el programa, aunque deberá guardar el secreto hasta que su paso por él se emita.