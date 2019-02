Plasencia reivindica el primer coche peninsular

No concebimos hoy la ciudad sin coches, son uno de los elementos que han marcado el siglo XX y el desarrollo de las ciudades durante los últimos 100 años. Pero a comienzos del siglo XX el ver coches era muy raro en las calles de España.

Por ello el Archivo Histórico de la ciudad de Plasencia ha elegido como pieza del mes el “Padrón para la Administración y Cobranza de la Patente Nacional de Automóviles. Municipio de Plasencia. Ejercicio de 1927". Este documento se podrá observar duranto todo el mes de febrero en la entrada del archivo, ubicado en la Calle Zapatería de Plasencia.

Según destacan los historiadores el proceso que se comenzó en el siglo XVIII con los vehículos de vapor culminó en el siglo XX con los primeros modelos de gasolina y se popularizaron con la cadena de montaje de Henry Ford en 1914.

Sin embargo, la regulación de estos vehículos llega mucho antes en España, ya que en 1900 con la aprobación del Reglamento para la circulación de los automóviles. Este registro lo llevarían los Gobiernos Civiles al regularse que «nadie podrá conducir un automóvil por las carreteras si no posee un permiso expedido por el gobernador civil», para lo cual se tendría que examinar la aptitud del interesado, exigiéndose además «un documento que acredite la habilitación para circular», realizado por un ingeniero. Asimismo estableció las condiciones para circular por las carreteras, una de ellas era no generar gran ruido «a fin de evitar el espanto de las caballerías», la obligación de llevar una bocina o campana y de noche dos faroles encendidos, uno blanco y otro verde para la parte delantera, y otro rojo para la trasera; se fijó la velocidad de 28 Km. por hora a los automóviles particulares en carretera, y de 25 Km a los del servicio público, al mismo tiempo se estableció la de 12 Km. a los automóviles particulares en las travesías de los pueblos y de 10 Km. a los del servicio público.

Esta normativa es la que determinó la matriculación de los vehículos automóviles, siendo el 2º matriculado de toda España, el 18 de noviembre de 1900, de un vecino de Plasencia: Fabián Muñoz Serván, con un triciclo de marca Clement, matriculado CAC-1. Según los registros en 1900 se matricularon 4 coches, siendo el primero de Palma de Mallorca, el segundo el ya mencionado de Plasencia, el tercero de Salamanca y el cuarto también de Palma de Mallorca. El de Plasencia sería por tanto el 1º de la Península. Su expediente de matriculación se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, y en la resolución de la concesión de la licencia se mencionaba que el interesado acompañaba «una certificación del maquinista de la fábrica de la luz eléctrica de la Ciudad de Plasencia».

Posteriormente el desarrollo de la industria automovilística generó la implantación de un impuesto para su fiscalización en 1927, el denominado Patente Nacional de Circulación de Automóviles, que venía a refundir los del estado, de la provincia y del municipio que gravaban la tenencia o circulación de vehículos de tracción mecánica, incluyendo los automóviles de alquiler y los camiones de mercancías, clasificándolos en la siguiente forma:

1º Los de turismo, o sea para uso particular.

2º Los de alquiler, con o sin taxímetro.

3º Motocicletas, con o sin sidecar

4º Ómnibus (autobuses) destinados al transporte de viajeros por carreteras

5º Camiones destinados al transporte de mercancías.

Con respecto al Padrón, documento protagonista de este mes, al ser el primero que se realizó contiene algunas erratas sobre los contribuyentes que en otros posteriores se subsanaron.

Uno de los aspectos que llama la atención es la reducida presencia de mujeres como titulares de vehículos, solamente ocho sobre un conjunto de 81 titulares fiscales, concretamente: Asunción Silva Lozano, Ramona Pérez, Viuda de Serapio Galindo, Teresa Delgado Galindo, Olalla Hernández Ramos, Viuda de Miguel González, Modesta García y Dolores Martín Salterain, esta última con tres vehículos.

En relación a las marcas las más destacadas son: Ford con veintitrés vehículos matriculados; Fiat con once; Citroen con siete; hay otras registradas con uno o dos vehículos, entre estas la española Hispano-Suiza que figura con dos vehículos.

De los destinados a la industria y servicio público se consignan siete camionetas, cuatro camiones, tres de los cuales pertenecían a la compañía La Verata, y cuatro ómnibus. En cuanto a las motocicletas son dos las referidas, una de la marca Triumph y otra de la Fabor.

Con posterioridad la Ley de Reforma Tributaria de 16 de diciembre de 1940 dispuso que las patentes de las clases A y D (automóviles de lujo o turismo y las motocicletas) quedasen integradas en la Contribución de Usos y Consumos, y las patentes de las clases B y C (automóviles de alquiler y camiones de mercancías) quedasen incorporadas a la contribución industrial.

En la actualidad son los ayuntamientos los que siguen gravando la tenencia de vehículos de tracción mecánica, IVTM, conocido popularmente como Impuesto de Circulación.