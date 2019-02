El día que ardió la Asamblea Regional

Hoy es 3 de febrero. Una fecha grabada en la memoria de los cartageneros. Hace 27 años ya que se produjo un episodio histórico en nuestra Cartagena contemporánea un día como hoy: los acontecimientos que tuvieron lugar el 3 de febrero del año 1992 en nuestra ciudad como consecuencia de la reconversión industrial. Un largo conflicto entre los trabajadores víctimas de la crisis industrial de los noventa y los antidisturbios, que tuvo como escenario y colofón el incendio de la Asamblea Regional ese día tras unos enfrentamientos que duraron horas y que se saldaron con 40 heridos: 20 obreros y 20 policías y que aún son recordados en la ciudad más de un cuarto de siglo después. Un proceso estudiado en libros y documentales y, cómo no, también narrado en una canción por el grupo de rock que traemos hoy a 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN'.

Fotos cortesía José Ibarra

Los autores son los inigualables Ferroblues, un legendario grupo de rock y blues cartagenero de los noventa que ese día andaban por Madrid grabando su nuevo disco y se encontraron con una portada del diario El País en la que aparecía una foto de su ciudad en llamas, con la impactante imagen de la fachada del Parlamento Regional ardiendo, y aquel titular que presidía la principal noticia del día a nivel nacional: “Decenas de heridos en choques entre la policía y los obreros en Cartagena”. Nunca había salido nuestra ciudad en la portada del periódico más importante del país ni tampoco había muchos grupos de rock en Cartagena. Ambos hechos se dieron la mano y nuestros mejores músicos se pusieron manos a la obra y de ello resultó la canción que oímos hoy.

Fotos cortesía José Ibarra

“Get fun (nuts and bolts)” es su título y podría traducirse por “¡A divertirse!: tuercas y tornillos”. La compusieron el guitarrista Fernando Rubio y el teclista Carlos Campoy, y resumieron a la perfección en cuatro minutos todas las vertientes del conflicto cartagenero: las protestas obreras, la actitud de los policías y la batalla final que se dio en el Paseo Alfonso XIII con lanzamientos de tuercas y tornillos por un lado y botes de humo y pelotas de goma, por otro, y el incendio final. La velocidad de las guitarras de Fernando Rubio parece reproducir las carreras de los obreros del astillero mientras son atacados por las continuas cargas de la policía. Hay más cosas: unos fraseos que rememoran los sonidos de los ataques de uno y otro lado; el estribillo coreado de “town is blazing” que define la imagen de una ciudad que está ardiendo; se describe el miedo que tienen los policías que vienen del norte (“they’re strangers in town”, son extraños en la ciudad), y la precaución que tienen que tener los obreros de mono azul para no ser atacados ni detenidos por aquellos temibles antidisturbios: “don´t turn your back to the men in black”: no les des la espalda a los hombres de negro, no dejes que te cojan. Y todo con un ritmo tan convulso como el de aquel día.

Quien les habla reflejó todo esto en un libro que publiqué hace dos años con motivo del 25 aniversario de aquellos hechos: “Cartagena en llamas: la crisis industrial de 1992”. Yo estuve allí y necesité 200 páginas para contarlo; los Ferroblues supieron resumirlo a la perfección en los cuatro minutos de esta canción y sin haber estado allí. Estos cartageneros que cantaban en inglés llevaban al malogrado Amador Blaya a la voz; Fernando Rubio a la guitarra; Carlos Campoy al teclado; Juan Expósito a la batería y Juanjo Rodríguez al bajo. Llevan haciendo rock más de treinta años, ahora en otras bandas. La canción fue publicada en el año 2000 en su álbum “Blind Lizard” y fue un perfecto prólogo para ese libro que tanto trabajo me costó escribir.

Fotos cortesía José Ibarra

Hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, recordamos la durísima reconversión industrial de Cartagena con los grandes Ferroblues y ese tema titulado “Get fun: nuts and bolts”