El virtuosismo de Cicerón

“Obra muy mal quien trata de obtener con el dinero lo que debe obtener con la virtud”. Esta frase no es mía. Pertenece al escritor y político del Imperio Romano, Marco Tulio Cicerón y que me gustaría traer a colación de la famosa lista de las 200 fortunas más importantes de España, entre las que hay tres familias jerezanas: Mora-Figueroa Domecq, la de Dª. Ana María Bohórquez Escribano y familia, y González- Gordon. Déjenme que me explique.

En tiempos de mi primer carnet plastificado xerecista, no tardé en oír los primeros lamentos y quejíos xerecistas que señalaban a los “ricos” de Jerez por no entrar en el negocio del fútbol. “¡En Jerez hay bastante dinero como para poder tener un equipo en Primera!”, escuchaba yo en los corrillos de un vetusto Domecq que mostraba avergonzado sus 22 negativos en la clasificación. Un equipo de canteranos obligados por los pocos recursos económicos de que disponía el club, fácilmente sufrió los golpes del ring profesional de la Segunda División. Pese al ilustre y acaudalado apellido de su Estadio, no había dinero en Jerez… al menos para el fútbol. Que yo recuerde, sólo un conato de D. José María Ruiz-Mateos años más tarde, se plantó para hacerle la “pirula” al entonces alcalde D. Pedro Pacheco al pedirle el complejo de La Atalaya aprovechando los vientos a favor de su éxito con el Rayo Vallecano al más puro estilo Rumasa. Lógicamente se comió un flan Dhul.

Los más de 1.740 millones de patrimonio que abrazan estas tres familias a base de bodegas, ganados o “coca-colas” dejan en broma los 19.018.113,76 euros de deuda en 2012 de la SAD Xerez CD y en limosna de botones Sacarino el presupuesto anual y global (primer equipo, cantera, futsal,…) de 399.098 euros del popular Xerez Deportivo FC de esta temporada. Pero claro, a cuenta de qué familias de linaje empresarial de éxito iban a poner su nombre y presencia en un deporte de Tercera que ni les va ni les viene. Ni ponerle el nombre a un Estadio, que la última vez que pisaron Chapín posiblemente fuera en las Olimpiadas Hípicas de infausto recuerdo xerecista, les puede hacer crecer su libido social. No les hace falta. En Sotogrande pueden sacar a sus caballitos a jugar al Polo mientras las damas lucen primorosos sombreros a lo Ascot. El fútbol es una enfermedad para patricios, vacuna para plebeyos y la arena para el negocio de los circenses. Que nadie se vuelva a equivocar, no nos queda más aspiración que la del virtuosismo de Cicerón.