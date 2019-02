"Cuando llegué creí que podíamos hacer una campaña un poquito mejor"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, lamentó la derrota de su equipo en el Alfonso Murube de Ceuta, especialmente por el poco acierto rematador de su equipo en algunas fases del encuentro y empieza a ver “difícil” meterse ya en la pelea por la liguilla.

Sobre el partido destaca que “en la primera parte hemos tenido posibilidades de adelantarnos en el marcador y hemos tenido varias ocasiones. En la segunda ha pasado igual pero no hemos estado bien. El fútbol es finalizar, el fútbol es meter gol, y ha cambiado mucho de la primera parte a la segunda, pero sobre todo donde no hemos tenido acierto es en el área rival y luego en un fallo puntual, en el primer gol del Ceuta, la defensa ha despejado al centro y claro, ponérsela a un jugador que acababa de salir en el pie bueno para que rematase, es una jugada para no desperdiciarla, y así ha sido. Ha sido un partido disputado por los dos equipos, pero bueno, ya esto son historias que ya no vienen a cuento, el partido ha sido bueno en el aspecto de que hemos peleado, hemos trabajado, el equipo ha luchado, no hay tampoco una gran diferencia, la categoría está muy ajustada, es así. La segunda mitad ha tenido más posesión de balón el Ceuta y ha tenido el acierto que nosotros no hemos tenido y nada más, no hay que objetar nada al resultado, quizá un poco excesivo porque nosotros hemos merecido algo más”.

El técnico malagueño reconoce que “nuestro objetivo se está alejando porque yo creía cuando llegué que podíamos hacer una campaña un poquito de meternos entre los siete u ocho primeros, estar ahí peleando hasta última hora, y ya se nos ha puesto un poquito más difícil. Veníamos de una buena racha pero el fútbol tiene estas cosas: cuando mejor estás te paran y ellos no andaban bien y sin embargo han sido capaces de resarcirse, ese es el fútbol”.

Tras la derrota, Nene Montero ya ve el tren de la liguilla “muy difícil, nunca se puede decir, cuando queden 12 partidos si eres capaz de ganar nueve o diez te metes ahí pero es difícil. Estamos con ánimo, estamos con ganas, aquí hemos perdido con un gran equipo, es así y tampoco podemos venirnos abajo. Pero sí, quizás estamos un poco más lejos de lo que nosotros buscábamos, lo que queremos es estar en una zona cómoda y aspirar a estar un poquito más arriba”.