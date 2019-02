Buenas tardes, queridos oyentes. Yo pensaba que Galicia era un sitio tranquilo, con gente rara que hace cosas raras, pero tranquilo a fin de cuentas. Un temporal de lluvia por aquí, una ola de calor por allá, pero no se puede negar que en Galicia la gente vive tranquila y que el índice de criminalidad es bajo.

Esto ocurre en toda Galicia, toda excepto una ciudad de irreductibles vándalos llamada Vigo a donde nos lleva la noticia que les traigo esta tarde. Al parecer, un hombre de 79 años ha rayado más de 1.000 coches en un año, con navaja e incluso con monedas. Los vecinos lo tienen localizado y hay varios juicios en marcha contra él. Pero ojo, 79 años, 1000 coches. Eso es aprovechar bien la jubilación.

Aquí se produce el caso inverso a la vida normal. Normalmente son los jóvenes los vándalos y los abuelos los cautos. Pero en este caso me imagino el nieto de este señor:

- ¿A dónde va, abuelo?

- A ver obras, ¿¡a dónde voy a ir!?

- ¿Y con quién va?

- Con los del centro de día.

- ¿Y para qué llevas la navaja?

- Nada, para pelar la fruta que nos dan.

- Bueno, no llegue tarde ¿eh? ¡Y cuidado al cruzar! ¡Y pongase una rebequita!

Digo yo que lo siguiente será montar una banda callejera de yayos. Los Yayos Kings o algo así. Me imagino las noticias: Un grupo de octogenarios está sembrando el pánico en los tranquilos barrios de la ciudad olívica. Se hacen llamar los Yayos Kings y no dejan títere con cabeza. Rayan coches, roban conos en las obras que visitan y acosan a las pobres beatas que van a misa de seis. La policía reconoce que no puede hacer nada contra una banda tan organizada, salvo esperar a que poco a poco la naturaleza siga su curso.

En fin, señoras y señores, ojo con los abuelos, que a lo mejor acaban conquistando el mundo, si les da tiempo. Qué duda cabe.