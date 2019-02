Tana: Cuando el equipo perdía, siempre era por Tana"

Tanausú Domínguez Placeres 'Tana’ ya es historia en la Unión Deportiva Las Palmas, aunque visto cómo se gestiona la entidad desde la zona noble se podría decir que su salida le coloca en uno de los primeros futuribles en poder regresar…

El canterano se ha comprometido con el Zhejiang Greentown FC de la Segunda División de China donde su entrenador será el catalán Sergi Barjuan. Deja atrás 132 duelos oficiales como amarillo, 83 en Primera, marchando cedido hasta diciembre con una opción de compra de 1,8 millones.

Antes de viajar declaró en el periódico La Provincia que “nunca voy a aceptar que he fracasado porque no lo veo así. Me duele dejar a mi equipo en una situación que para nadie es la mejor. Es una cuestión que llevaba años buscando por salir de la Isla y adquirir experiencia en otro país tras un año y medio muy malo en lo colectivo, ya que uno no disfruta en los 'entrenos', ni en los partidos. Eso te va afectando, te va comiendo... Quería salir y volver a ser feliz, disfrutar del fútbol, buscar nuevas metas y retos en los que poder triunfar”.

El jugador del capitalino barrio de San Cristóbal entiende que “se me condena mucho. Cuando las cosas van mal la responsabilidad siempre recaía en mis hombros. Cuando el equipo perdía, siempre era por Tana. Siempre era el culpable de todos los males y de la situación; fue muy injusto”, añade el isleño de 28 años de edad.

Recuerda que en el plano futbolístico, “hasta Messi tiene malos años, o una irregular temporada y a Cristiano llegó a ser pitado. Yo soy mucho menos que esos monstruos, pero he sido víctima de una continua animadversión y blanco de la crítica fácil del entorno. He sido infeliz, estuve mal por ese machaque excesivo; eso me pasó factura. Los aficionados se han dejado llevar por cosas inciertas, pero no quiero irme llorando. Gracias a Dios, hay mucha gente que me valora con admiración y cariño; otros siguen con lo mismo, porque hablar y difamar es fácil. Quiero volver a encontrarme como profesional, ser feliz y poder demostrar lo que tengo en las piernas”, sentenció.