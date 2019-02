Un 42,8% de las pymes de la Región espera un aumento de sus ventas en 2019

os profesores Antonio Calvo-Flores de la Universidad de Murcia y Domingo García de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han presentado en informe en la sede de CROEM junto a los rectores de la Universidad de Murcia, José Luján y de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz y el Presidente de CROEM, José María Albarracín.

Los investigadores realizaron un trabajo de campo de febrero a abril de 2018 en el que recabaron datos de 1136 pymes españolas y 250 murcianas.

En cuanto a las expectativas de empleo, el informe refleja un 72,2% de las empresas se decantan por la estabilidad laboral, creando un saldo positivo de 19,8 puntos, esto es, la diferencia entre las compañías que esperan un aumento de puestos de trabajo y las que creen lo contrario.

Por otro lado, el 32,1% de las empresas encuestadas declaran estar internacionalizadas, porcentaje ligeramente inferior al de la muestra nacional, que es de un 32,5%. Sin embargo, el 29,6% de las empresas de la Región ha facturado más del 50% al exterior, un porcentaje que baja al 25,5% en España.

Respecto al grado de digitalización, un 80,6% de las pymes regionales disponen de página web, pero solo el 18,7% utiliza plataformas e-commerce.

Los datos muestran que las empresas de la Región han experimentado una evolución más favorable de las condiciones de su financiación que las nacionales. El 32,9% ha intentado acceder a líneas de financiación de entidades de crédito, frente al 34,2% en España, el 37,3% no ha accedido porque se autofinancia y el 29,8% no lo necesita al no estar haciendo inversiones.