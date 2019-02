Juan Cala: "Es hora de dar un zarpazo"

Juan Cala analizó la temporada que viene haciendo el equipo y cree que está llena de infortunios. El zaguero reconoció que “estamos sufriendo porque hemos vendido un proyecto de volver a primera con el cartel de mejor plantilla de Segunda y ahora mismo no es así”, aunque añadió que “nada es definitivo y a este equipo lo veo capaz de conseguir el objetivo”.

El defensor andaluz valoró al rival del próximo domingo, “el Málaga será un rival complicado porque cuenta con la confianza de estar segundos. Para conseguir los tres puntos frente a ellos tenemos que ser muy intensos”.

La UD Las Palmas ya ve reflejado en la clasificación la suma de los tres puntos por el partido frente al Reus y Cala aclaró que “psicológicamente a mí no me afecta porque yo contaba con ellos pero sirve para darnos cuenta que no estamos tan lejos”, concluyó en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria.