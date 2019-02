El Xerez CD, sin Amin, a dar la sorpresa ante el líder

El Xerez CD se enfrentará el próximo domingo en El Rosal, al líder de la categoría, un derbi que “hay que preparar de la mejor manera posible, con todo el respeto al Cádiz B”, afirma Nene Montero en la previa de este encuentro.

Los xerecistas llegan a este encuentro tras perder en el Alfonso Murube de Ceuta, por lo que ahora hay que sumar de tres, “pero no me planteo ir más allá de este próximo encuentro, esto es como el ciclista que se ha quedado rezagado y cuando sale de una curva le ve el sillín al tercero o cuarto y ya ve que lo tiene cerca. Entonces te matas, sacas fuerzas de flaqueza y al final te emparejas y si te emparejas con él lo pasas, eso seguro. Esas son las credenciales que quiero presentar ya, pero si no ganas tres partidos seguidos es absurdo que hable de otra cosa. No hay otra forma de acercarse que no sea ganando partidos”.

Nene Montero no podrá contar con Amin sancionado, aunque recupera poco a poco a efectivos “muy importantes para la competencia del grupo, ya estoy esperando a Parra y Ezequiel está a puntito, que posiblemente vaya entre los 18. Para mí son necesarios todos los futbolistas, hay futbolistas que me hubiese gustado haberlos tenido mucho más tiempo: la temporada que estaba haciendo Ezequiel era excelente y de pronto se rompió el jarrón como yo digo. Ya se ha puesto en forma y tengo que darle minutos porque el final de liga va a ser interesante y quiero tenerlos a todos. El problema que sea para mí que yo me tenga que comer la cabeza”