La amenaza malagueña

Esta semana el actor Antonio Banderas presentaba en Málaga su último proyecto: el Teatro del Soho.

La noticia no tendría relevancia en Valencia si no fuera porque con ese nuevo centro Málaga se consolida como referente cultural del sureste peninsular. No en vano cuenta ya con varios contenedores culturales de altísimo nivel, además de festivales de enorme calado.

Otro dato. Según el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea Málaga prácticamente ha igualado ya a Valencia en el ranking de ciudades con mayor calidad e innovación en su oferta cultural, y el próximo año presumiblemente la superará, relegando a una quinta posición.

Unos datos que, sin duda, deberían tener en cuenta las instituciones valencianas, tanto públicas como privadas, para que Valencia recupere liderazgo culturar y vuelva al lugar que le corresponde.