¿A que se han enterado ustedes de que es el día de la Radio? Como para no enterarse. Se lo vienen contando desde las claritas del día la radio, la televisión, Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto también el Whatsapp.

Nosotros, desde Radio Jerez, como no queremos pecar de reiterativos, no vamos a detenernos en el Día Mundial de la Radio, pero sí en el Día Mundial de la Radio local, que para eso podemos presumir orgullosos de los casi 100 años que tiene la emisora decana de esta ciudad.

Porque la radio sin la radio local no se sostendría. Esa cercanía no sería la misma sin que nadie le contase con rigor y profesionalidad lo que está ocurriendo en su pueblo, en su ciudad o en su barrio.

Desde Radio Jerez, les deseamos un FELIZ DÍA DE LA RADIO LOCAL abriéndonos en canal y mostrándonos tal y como somos, los que salimos en antena y los que no.

