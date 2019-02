La primera promoción de mujeres en la Policía local de Algeciras se jubila

Aquel 12 de junio de 1977 ha pasado a la historia de Algeciras convirtiendo a la ciudad en una de las primeras en incorporar mujeres a su plantilla de policía local. Entonces era alcalde de Algeciras José Ángel Cadelo y fueron en total 10 las jóvenes que pasaron a formar parte de la plantilla de la policía local después de unas oposiciones, "que no eran como las de ahora", como nos han contado algunas de ellas que esta mañana han pasado por nuestro programa.

Como no había uniforme previsto para las mujeres en este cuerpo tuvieron que irse a El Corte Inglés de Sevilla donde se encargaron un traje de chaqueta color gris, bostas altas chaleco y corbata. Aquella incorporación no fue fácil pues en algún momento tuvieron que escuchar frases como "vete a tu casa a fregar" o "le estás quitando el trabajo a un padre de familia". Era el machismo, tan arraigado en la época, aunque hoy día aun no haya sido erradicado.

Sin embargo ellas, Bettina Quirós, Mariló Madrid, Mari Carmen Holgado y Teresa Cuenca recuerdan con mucho cariño su paso por la policía Local de Algeciras en la que han estado los últimos 42 años. "Hay que decir que con nuestros compañeros no ha habido ningún problema, que son buenísimos y nos han acogido todos muy bien. Estamos muy satisfechas de todos los que hemos tenido". Pues solo nos queda desearles lo mejor y una feliz jubilación, además de agradecerles los servios prestados.

