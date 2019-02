Fichas con fechas

Si pensabas que hoy te iba hablar de las campeonas de Europa en fútbol sala femenino, siento decirte, que te has equivocado. Su triunfo me ha llenado de orgullo y satisfacción -cómo diría el emérito- pero no, no os voy a hablar de este oro conseguido, así que, si queréis saber de su gesta, sólo tenéis que esperar hasta el final de cualquier informativo de deportes.

Antes de verlas a ellas, seguro que verás el gran mosqueo madridista al cuadrado; vamos lo que viene a ser que al R.Madrid le han dado por todos lados, en fútbol y baloncesto.

Si perder contra el Girona -equipo que rozaba el descenso- y hacerlo para más inrri en casa, significaba decirle adiós desde lejos al Barça en la tabla y, por tanto a la Liga, lo que sucedió más tarde en la final de Copa del Rey de basket y contra el Barça, fue para considerar el domingo 17 de febrero dia horribilis merengue.

Y ya lo dije hace unos días, con monitor o sin él, todo está en manos de la visión arbitral, te llames cómo te llames.

Pero bueno, tampoco os queria hablar del R.Madrid, porque para ser sincera, mi liga es más de andar por casa y reconocer antes el triunfo de la gente humilde, que el de alguna de estas "estrellitas"

Y estoy segura que más de uno estará de acuerdo conmigo si digo, que en alguna ocasión me he escandalizado con las cifras que ponen a los jugadores mientras tú, pobre mortal, tratas de llegar a fin de mes con tu sueldo.

Sé perfectamente que la vida de un deportista es corta y que su futuro depende de lo que haga en su juventud, pero ¡Caramba! ¿Quién no?

Y no es por nada, pero eso y sentirse objeto de una puja al mayor postor, debe ser como sentirse expuesto tras un escaparate en Holanda.

Lo reconozco, me pongo negra cómo un árbitro tomando el sol en Caribe, cuando veo aquello de:

El F.C "Fulanito" dispuesto a pagar 75 millones por "Z". Y días después lees: "Z" en la órbita del R."Menganito" por 90 millones. Al día siguiente: "Z" ficha con "Zutanito" por 98 millones. El jugador declara que su mujer, que tiene una prima en dicha ciudad, ha sido determinante para decidirse por este club. ¿Perdona? ¿Su mujer?

Y hablando de mujeres...

¿Os habéis enterado que la selección de fútbol sala femenino, ha ganado la Copa de Europa y que yo no he hablado de ellas?