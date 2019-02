Derrota CSB Soria Ciudad Europea del Deporte ante el líder Bar Javi Filipenses

La 6ª Jornada de la Primera División no fue propicia para el Club Soria Baloncesto que sólo competía con el CSB Soria Ciudad Europea del Deporte por el descanso de toda su cantera. El desplazamiento a Palencia contra el líder, BAR JAVI FILIPENSES, se preveía difícil pero no imposible y así lo pareció durante todo el primer cuarto en el que una gran defensa maniató a los anfitriones que no pudieron deshacer el nudo soriano para firmar unas prometedoras tablas a 14. Los problemas comenzaron en el segundo parcial con una inoportuna desconexión soriana que rompió el equilibrio inicial con pérdidas incomprensibles que devolvieron la iniciativa a los palentinos que pronto abrieron brecha para llegar al tiempo de asueto con una ventaja importante (42-24). Tras el descanso, volvió la mejor versión de los de Fernando Flores que volvieron a la carga y, aunque ya nunca estuvieron sueltos en ataque, pudieron complicarle mucho las cosas a FILIPENSES colocándose a 11 puntos empero el rally final de los palentinos taponó las esperanzas sorianas (58-42). En el postrero, faltaron muchas cosas –falto esperanza, falto ataque y faltaron también las fuerzas- y el líder no dudó en aprovecharlas todas para dinamitar el choque y firmar una victoria sin paliativos por 82-46.

