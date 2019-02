El internacional ruso Dzagóev se rompió el ligamento cruzado en el Cartagonova

El CSKA de Moscú ha confirmado que su jugador, Alán Dzagóev, sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. El internacional ruso se tuvo que retirar lesionado en el minuto 13 del amistoso disputado este martes en el Cartagonova ante el Efesé, tras una jugada fortuita dentro del área.

El futbolista, de 28 años de edad, y que había disputado ya once partidos esta temporada, ha sido operado hoy mismo en una clínica alemana. El club no ha informado sobre los plazos de recuperación, pero se estima que el jugador de Osetia no regresará a los terrenos de juego hasta dentro de, mínimo, seis meses, como es habitual en este tipo de lesiones.

Esta grave lesión se produce a falta de dos semanas para el fin del receso invernal y la reanudación de la liga rusa, en la que el CSKA es tercero a cuatro puntos del líder, el Zenit de San Petersburgo.

Dzagóev es considerado uno de los mayores talentos que ha producido el fútbol ruso en los últimos veinte años, con presencia en la selección rusa desde hace once años, pero las lesiones han lastrado su progresión. De hecho, fue convocado para el Mundial de Rusia, pero una lesión sólo le permitió jugar dos partidos, ambos incompletos: el inaugural, en el que se retiró lesionado, y de cuartos de final ante Croacia, en el que salió desde el banquillo para dar el pase del segundo gol de su equipo. No jugó frente a España.