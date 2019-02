¿Que el Grupo X de Tercera era qué?

Supongo que no seré el único que a principio de temporada se creyó completamente aquello de que “este año el grupo X de la Tercera División es el más difícil de los últimos tiempos”. Y ojo, había y hay motivos para creerlo. Bajan de la categoría de bronce clubes históricos como el Écija Balompié y filiales de la talla del Córdoba B y Betis Deportivo. Y además sumamos al filial cadista, que el año pasado ya fue líder de la categoría, y a clubes como Algeciras y Ceuta que luchan cada año por un puesto en los play-offs. Todo ello hacía presagiar en agosto que la promoción se iba a pagar muy cara.

Lo cierto es que, tras 29 jornadas disputadas, tanto para el Xerez Deportivo FC como para el Xerez Club Deportivo esos puestos siguen estando muy caros, que no inalcanzables, al menos para el primero.

Además, a toda esa lucha que ya se predecía a principios de temporada se han sumado las buenas campañas realizadas por clubes como el Utrera y Los Barrios, que están colocando a precio de oro cualquiera de los primeros cuatro puestos.

Desde este punto de vista sí puedo creerme que la categoría está difícil. Al fin y al cabo son 8 equipos luchando por 4 puestos. Fácil no será. Menos aún en este deporte, en el que todos sabemos que dos más dos no son cuatro. Sino que se lo pregunten al Cádiz B, Ceuta o Algeciras. O mejor aún, al Sanluqueño. El único equipo ascendido la pasada campaña y quedando cuarto clasificado.

Pero dejando a un lado la dificultad de cada partido, sea cual sea el rival, yo esperaba mucho más de esta categoría que me vendieron como superior. Y hablo del nivel futbolístico. Aún no he visto un equipo que haya pasado por Chapín que se haya mostrado superior al Xerez Deportivo FC. Sólo el Córdoba B le endosó tres a los xerecistas en un resultado que para nada se corresponde con lo que se vivió en el campo, que fue más un partido igualado y decantado por dos acciones individuales.

Esta temporada ya han pasado por la ciudad equipos como el flamante CD Utrera (1º), Cádiz B (2º), Betis Deportivo (3º), Ceuta (4º) y el ya mencionado Córdoba B (6º). Ninguno de ellos, sinceramente, se han marchado de la ciudad pasando por encima, futbolísticamente hablando, del Xerez DFC. De hecho, no sólo no han sido mejores sino que únicamente el Córdoba B ha conseguido ganar al Xerez en su visita a Chapín de los equipos mencionados anteriormente. Y todos ellos se encuentran actualmente delante de los azulinos en la clasificación.

Si no fuera fútbol intentaría encontrar una explicación. Aunque quizás tengan razón aquellos que decían que este equipo tiene potencial para pasar por encima a cualquier rival de la categoría. A los hechos me remito. Y con esto no quiero quitar ni un mínimo de mérito a la gran campaña que están realizando los clubes mencionados, ganadas con esfuerzo y trabajo. Al fin y al cabo en el fútbol no tienes por qué que ser mejor futbolísticamente que el rival, sino simplemente marcar más goles que éste.

Por cierto. Este domingo viene a Jerez el Algeciras. Uno de los rivales directos del Xerez Deportivo FC. Tanto este equipo como Los Barrios son los dos únicos clubes de la zona alta de la tabla que quedan por visitar Chapín. Veremos si tengo que comerme mis palabras con estos dos clubes. Pero, de momento, aquel Grupo X que vendieron como superior futbolísticamente está quedando relegado a un grupo más de esta Tercera División. Ni más, ni menos.