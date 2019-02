El Carnaval de Cartagena busca la declaración de Interés Turístico Nacional

El Carnaval comienza hoy viernes, a las 17:30 horas, con un pasacalles de 'Bienvenida al Carnaval' que recorrerá las principales calles y plazas de la ciudad como la calle del Carmen, la Plaza del Icue, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, la calle Mayor y la Plaza del Ayuntamiento.

Al finalizar el pasacalles, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales. Además, se repartirá los folletos de la programación de actividades.

Este sábado 23 de febrero es el día grande del Carnaval con la gala de elección de Reina Adulta y el pregón, a las 21 horas, en el Pabellón Central de Deportes. Este año, la pregonera será la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón. Según la presidenta del Carnaval, Carmen Sánchez, “Ana Belén Castejón se ha implicando en el Carnaval y se merece por su trabajo ser la pregonera”.

En el programa 'Hoy por hoy Cartagena' hemos contado con David Martínez, concejal de cultura del Ayuntamiento de Cartagena y Carmen Sánchez, presidenta de la Federación del Carnaval.

Radio Cartagena-SER

Otros invitados como Don Carnal y Doña Cuaresma 2019; Finuchi Mante, reina del Carnaval 2018, los diseñadores José Lisón y Alfonso Sánchez Soriano de la comparsa Salgueiro y Ana Belén Castejón, alcaldesa de Cartagena, quien ha asegurado que se está trabajando para conseguir que el Carnaval de Cartagena obtenga la declaración de Interés Turístico Nacional y ha invitado a los ciudadanos que salgan a la calle y disfruten de los 12 días del Carnaval de Cartagena.

Radio Cartagena-SER

La música en directo ha sido de 'Rio Viré and The Papis Band' que presentan este viernes en el Luzzy a partir de las 20,30 con entrada libre ,su nuevo trabajo discográfico "Esto no es un disco".

Radio Cartagena-SER

12 días de fiesta, música, disfraces, máscaras y fuegos artificiales donde participarán 25 comparsas adultas, 15 comparsas infantiles, 15 comparsas de fuera de Cartagena, 7 comparsas de mayores, 6 grupos de coreografía infantil, 11 grupos de coreografía adulta, 11 chirigotas, 6 candidatas a reinas infantiles, 7 candidatas a reinas adultas y 12 candidatos drag-queen.

La IV edición del Concurso Nacional de Drag-queen 'Ciudad de Cartagena' será la actividad principal del lunes, 25 de febrero, a las 21 horas, en el Pabellón Central de Deportes