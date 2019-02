Pacto por el Mar Menor denuncia nuevos vertidos a la laguna

Así lo denuncia Isabel Rubio, portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor, que explica a esta redacción que aunque transparente el agua "está cargada de nitratos" y “que no tiene por qué proceder de la Estación de Depuración de Los Alcázares", cerca de la que discurría, "sino que este agua puede proceder perfectamente de procesos de desalobración”

Explica que "como se ha autorizado abrir pozos de sequía es probable que estén filtrando el agua en desalobradoras para poder utilizarlas en agricultura, y lo que sobra se vierte por esos canales hasta el Mar Menor"

Isabel Rubio recuerda que llevan tres años denunciando estos vertidos, y critica que no se toman medidas contra quienes incumplen las normas. Y no sólo eso, también denuncia que “ no tenemos una Ley Integral del Mar Menor que regule que no se pueda verter ni una gota de agua a la laguna”, y lo achaca a “la falta de voluntad política”.