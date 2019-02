La Comisión de Urbanismo da cuenta de las actuaciones del Plan Rambla

La Comisión de Urbanismo ha informado este lunes a los grupos políticos de los pormenores de la propuesta aprobada en Junta de Gobierno para desbloquear el Plan Parcial Rambla. La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha recordado a los asistentes a la comisión que, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2012 derogaba el Plan Parcial Rambla, sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula esta revisión del PGOU tiene como consecuencia directa la vigencia del planeamiento de 1987 y, por tanto, de dicho plan.

Ante las dudas planteadas por la oposición en la comisión, tanto los técnicos municipales como la propia alcaldesa, han indicado que dicho convenio establece el plazo de un año desde la aprobación del proyecto de urbanización para la ejecución, ya en marcha, tanto del vial como de las infraestructuras que discurren desde la carretera de Tentegorra hasta el puente de Soldado Rosique.

El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 11 de febrero de 2019 establece, fundamentalmente, declarar la plena vigencia del convenio firmado hace casi 30 años. El citado convenio fue aprobado en sesión plenaria de 27 de julio de 1989 por los grupos Popular, Socialista, Cantonal, Independiente y la abstención de Izquierda Unida. Las obras están incluidas en el proyecto de urbanización aprobado en su día y, por tanto, no requieren ningún tipo de licencia.

Este convenio estipulaba la cesión por parte de la empresa Cartagena Parque de los terrenos del parque público de más 300 mil metros cuadrados y la financiación de parte de las obras este parque por un importe de 150 millones de las antiguas pesetas; así como de un aparcamiento público de más de mil plazas así como la construcción y urbanización del acceso a Cartagena a través de la Avenida del Cantón. A cambio la empresa recibía el aprovechamiento urbanístico municipal del Plan Parcial.

Estas actuaciones han recibido las críticas de los grupos de la oposición. Según MC Cartagena, "la alcaldesa reconoce que no sabe lo que ha firmado", mientras que para el PP, "Castejón no resuelve las dudas" que hay sobre el plan. Para CTSSP-Podemos hay "improvisación, nula participación y acuerdos a escondidas" por parte del equipo de gobierno. El único que no ha criticado las actuaciones ha sido Ciudadanos, que mostraba "confianza en el criterio técnico de los sevicios municipales" y que achaca las críticas de la oposición a "tácticas preelectorales".