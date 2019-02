El CSB Soria Ciudad Europea del Deporte sucumbe ante La Flecha

Un flechazo es lo que recibió el Club Soria Baloncesto en el partido de la jornada contra el CB La Flecha que sí dio en la diana mientras los sorianos vieron como el soleado fin de semana secaba sus opciones y dejaba a cero sus casilleros tanto con los equipos de competición, CSB Soria Ciudad Europea del Deporte y CSB TREBIA Masculino, como con el debutante CSB Senior Femenino.

En Primera División, los de Fernando Flores firmaron su peor arranque de la temporada en San Andrés con un primer cuarto horribilis (12-35) y ese parcial condicionó el resto del encuentro. No faltaron las ganas ni momentos de buen juego por parte de un CSB que sigue pagando la novatada pero la efectividad de los rivales, en este caso del CB La Flecha, hacen que la concentración de todos los jugadores a lo largo de los cuarenta minutos sea conditio sine qua non para sacar los partidos adelante y el CSB Soria Ciudad Europea del Deporte, hoy por hoy, alterna minutos de gran juego con desconexiones propias de la RENFE y así no podrá ganar nunca. El esfuerzo y el resultado fueron intermitentes en los siguientes cuartos (39-58 y 58-88) para terminar firmando el definitivo 81-107 que sabe a poco.

En la Liga Preinfantil, el CSB TREBIA Masculino no pudo puntuar en esta 2ª Jornada ante rivales muy duros. Desembarcaron fríos en Burgos y el CD Base supo aprovecharlo para sacarlos del partido con un claro 34-82; a continuación y a temperatura ambiente, Autocid tuvo que trabajárselo pero al final consiguió una holgada victoria por 40-71 y, finalmente, en el último y mejor partido de la jornada los sorianos se vieron desbordados en la segunda mitad por un Palencia enchufadísimo desde la línea de tres que se impuso por 52-76 dejando en blanco a los sorianos que tendrán que espabilar para la próxima jornada.

Finalmente, el esperado debut del CSB Senior Femenino se confirmó este domingo 24 en Logroño contra un gran CB San Ignacio que no pudo romper el partido hasta la segunda mitad. El tercer cuarto puso en franquicia a las riojanas que aunque sufrieron un arreón final soriano al principio del último cuarto terminaron imponiéndose por 72-55 a un CSB Senior Femenino que quiere aglutinar a todo el baloncesto femenino soriano de cara a su debut en competición la próxima temporada.