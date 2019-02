Andalucía viva

Andalucía celebrara un año más su día. El 28 F es el día en el que los andaluces nos mostramos orgullosos de las virtudes de nuestra tierra. Habitualmente se pasa por alto con demasiada ligereza una de las características que considero fundamental para entender completamente la realidad andaluza.

Me refiero a su Medio Rural, a la riqueza que posee el mismo, a su dinamismo, a la fortaleza de sus pueblos, tanto en número como en habitantes, y a la potencia de una realidad agraria.

Que esto sea así no es una casualidad, es fruto de un proceso basado en el trabajo, fundamentalmente en lo referente a una agricultura potente con altos índices de productividad. Precisamente esa productividad hizo posible que a nuestra tierra llegaran importantes fondos europeos.

Queda lejos ya aquel tiempo en el que se recibían ayudas por producir y ahora, ante la próxima reforma de la Política Agraria, todas las comunidades Autónomas miran de nuevo y con voracidad el cheque andaluz. Se han puesto de acuerdo para eliminar los referentes históricos, no quieren saber nada de producir, quieren recibir ayudas por hectárea, aunque no produzcan. Entre los argumentos que utilizan se encuentra que necesitan recursos para evitar el despoblamiento del medio rural. Argumento falso casi en su totalidad porque la PAC no traerá de nuevo a la gente, pero si engordará el cheque de algunos agricultores que han ido comprando pueblos casi enteros. Es muy sencillo, la gente no regresa porque no hay trabajo. Nada que ver con el modelo de agricultor andaluz, que genera empleo, que es dinámico, que invierte por encima de la media nacional, que vive en su pueblo, que gestiona los recursos hídricos, que en definitiva ejerce Desarrollo Rural Sostenible.

El 28 F debe ser un día de fiesta pero también un buen momento para reivindicar lo nuestro, no se me olvida que en la última reforma perdimos unos 2.000 millones de euros. Animo a nuestros representantes para que en este vital asunto hagamos piña en Andalucía, dejando de lado cuestiones partidistas. Al final se trata de hacer una ANDALUCÍA mejor, todos saldremos ganando. ANDALUCÍA VIVA Y QUE ¡VIVA ANDALUCÍA!