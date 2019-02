'Río Viré', un arroyo de música fresca

'Río Viré' es el proyecto del joven cantautor cartagenero Rubén Villahermosa nace en el año 2014 en Barcelona. Después de haber estado en otras bandas como Haddock o Pandanono Rubén Villahermosa comienza en solitario creando canciones sobre vivencias y sentimientos que debe expresar bajo el nombre de "Habibi".

Fue en 2016 cuando Toni Peña se fija en él y comienza a apoyarlo presentándole a músicos de la talla de José Antonio Aarnoutse, Enrique González o Miguel Angel Marín entre otros. Bajo las órdenes de Diego López graban el EP "Buenas noches Luna" presentado en el auditorio El Batel, Teatro Circo y Víctor Villegas.

'Rio Viré' nos interpretó en directo en 'Hoy por hoy Cartagena' algunos de los temas de su nuevo disco.

Más tarde ese año le tocaría actuar en prestigiosos festivales como el Big up en las calles murcianas o La Mar de Músicas. De la mano de Miguel Alcázar como productor comienza a grabar el disco en Noviembre de 2018, un proceso intenso y lleno de emociones y ritmos que da nombre al disco Esto no es un disco, un "no disco" autogestionado y lleno de cariño.

Músico autodidacta, poeta en ciernes y creador de melodías propias y ajenas. Con Silvio Rodríguez y Jorge Drexler como máximos referentes, su música recuerda a grandes artistas como los magníficos Yann Tiersen, Benjamine Clementine o Benjamine Biolay.