El pavimento en Jerez

Hoy pensaba hablar de la Carretera de Cartuja y la suciedad de sus arcenes, pero se me acumula el trabajo. Esta ciudad no para de darme disgustos. Hay que ver como está su pavimento por muchas calles del centro eh? Es que, como dicen, es para hacérselo mirar. Da pena y vergüenza contemplar esos hundimientos del adoquinado, esos baches, esa irregularidad de los terrenos que acaba con cualquier amortiguación de un vehículo. Toda una muestra de abandono, de desidia, de falta de cuidado. Desde luego, mal cartel para el turismo que nos visita, y lo que es peor, para la vida cotidiana de esta ciudad. Tanto que hablamos de la oferta turística y cultural de Jerez, y estamos a nada de incluir en esa oferta los socavones, a juzgar por la inacción de quienes gobiernan nuestra cosa pública local. Ahora llegará la Semana Santa, y nuestras Hermandades discurrirán por calles indiscurribles, si se nos permite el neologismo. Calles no aptas para transeúntes con movilidad reducida, que iniciarán toda una aventura si tienen que cruzar de un lado a otro de las también a veces minúsculas aceras, reducidas a la nada por la dictadura del carril bici. Aunque de éste, ya hablaremos otro dia.

Seguir leyendo