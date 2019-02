El Parlament rechaza algunas expresiones de Valtonyc que según el PP "contribuyen a fomentar el discurso del odio"

La Comisión de Asuntos Institucionales y Genrrales del Parlament ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el PP, con ocho votos a favor --PP, PSIB y El Pi-- y cuatro en contra --Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca-- en la que se rechazan algunas de las expresiones del cantante Valtonyc utilizadas sus letras y que, según el diputado 'popular' Juan Manuel Lafuente, "contribuyen a fomentar el discurso del odio".

En este sentido, se ha aprobado que la Cámara balear manifiesta "su más absoluto rechazo" a las expresiones de Valtonyc que tuvieron lugar en el transcurso de una actuación "en la que animó a atentar contra agentes de la Guardia Civil y de los Fiscales, ya que no pueden tener cabida en un estado democrático" y, con una enmienda del PSIB, se ha añadido que "tampoco puedan tenerla xenófobas, homófobas, misóginas y otras que atenten a los derechos fundamentales".

Lafuente ha recordado que presentaron la PNL en mayo pero que, sin embargo, aún es "oportuno el debate" porque, a su parecer, "el discurso del odio y la libertad de expresión" están "más vivos que nunca".

La diputada de MÉS per Menorca Patricia Font ha replicado que el discurso del odio "defiende a las minorías" y ha añadido que, en este sentido, "le parece que ni la corona, ni la Policía, ni los políticos están dentro de ella".

El diputado 'popular' ha apuntado que "el problema está en los límites y en fijar líneas rojas" y ha considerado que "no existen los derechos ilimitados a insultar, humillar o incitar a la violencia", por lo que ha sostenido que "ningún derecho fundamental es absoluto".

Por su parte, la diputada de El Pi Maria Antònia Sureda ha defendido que, en la misma línea que Lafuente, "tienen que marcarse límites", aunque ha apuntado que es un "tema delicado" sobre "el que ya se ha debatido mucho".

Asimismo, el diputado de MÉS per Mallorca Gabriel Barceló ha reconocido que "no le gustan las expresiones de Valtonyc, no las comparte" aunque entiende que "se han hecho dentro de un ámbito de creación artística" y que, por tanto, "la sentencia del Tribunal es desproporcionada". "La gente se lo pensará dos veces antes de hablar", ha apuntado Font, en este sentido.

El diputado de Podemos David Martinez ha compartido que la sentencia es "desproporcionada" que "vulnera la libertad de expresión y limitación artística" y, asimismo, ha añadido que "se reconoció al cantante como si fuera un artista de primer nivel cuando era local, era irreal la repercusión y no ha estado cuantificada".

Por otro lado, el segundo punto que se ha aprobado es que el Parlament muestra su apoyo a la tarea que desarrollan las instituciones del Estado y, especialmente, la Fiscalía y la Guardia Civil para acabar "definitivamente" con el terrorismo.

En este sentido, Font ha considerado que "se ha jugado tanto en terrorismo" que al final el concepto "se ha vaciado de contenido" y, además, ha sostenido que es "preocupante" la velocidad a la que, a su parecer, "retrocede la sociedad".

La diputada del PSIB, Sílvia Limones, por su parte, ha declarado que parte del texto la PNL les parece "inadecuada" y "poco estética" y ha explicado que "dedica dos párrafos a hablar de ETA, cuando no tiene nada que ver" y "está fuera de lugar. Sureda también ha dicho que el PP "no ha estado correcto" con el uso del terrorismo.