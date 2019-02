Recluida en casa tras una operación de rodilla en Lanzarote: "estoy muerta en vida"

Nieves González sufre una lesión en la rodilla desde hace mucho tiempo. Un día, harta de esperar, se presentó en ugencias y aseguró que no se movería de allí hasta que la operaran. Y así fue, la operaron se produjo, pero según explica la propia Nieves ya era demasiado tarde y la lesión era irreparable. Desde entonces permanece recluida en casa y para salir depende de los vecinos y amigos. En su vivienda no hay ascensor y le resulta imposible bajar las escaleras sin ayuda.

Nieves González en su casa durante una entrevista en Lancelot Televisión / Lancelot Medios

Somos Lanzarote ha solicitado al Ayuntamiento de Arrecife que agilice todos los trámites que sean necesarios para mejorar la calidad de vida de Nieves, instalando un salvaescaleras en el edificio. "La degradación del estado de salud de Nieves es consecuencia directa de las condiciones nefastas que sufren las y los pacientes de Lanzarote", explica Somos Lanzarote en nota de prensa. La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, conoce la situación de Nieves González y se comprometió a dar los trámites necesarios para atender sus necesidades, sin embargo, según la propia afectada, todavía no ha recibido llamada alguna.

"No puedo salir de casa, si tengo que ir al médico me llevan y los vecinos me ayudan a bajar. Si alguien me ayuda a bajar iré al Pleno de Arrecife", denuncia Nieves. Asegura que pasa el día entero en el salón viendo la televisión y se siente "muerta en vida". El Pleno que se celebra este jueves en el que Somos Lanzarote lleva esta propuesta que podría lograr que Nieves González volviera a salir a la calle con mayor facilidad.