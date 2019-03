Ochenta años sin Machado, cincuenta años con Serrat

'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN', celebra en 2019 un doble aniversario: los 80 años de la muerte en 1939 de uno de los más trascendentes poetas españoles del siglo XX, Antonio Machado, y los 50 años de la edición en 1969 del álbum que le dedicó el más importante de los cantautores españoles, el catalán Joan Manuel Serrat. Un disco lleno de canciones llenas a su vez de historias y de Historia.

La Guerra Civil española se puede contar de muchas maneras; también a través de la muerte de tres poetas convertidos en mitos y leyendas por la España que perdió la guerra: Federico García Lorca, asesinado en 1936; Antonio Machado, muerto en el exilio en 1939; Miguel Hernández, apresado, tuberculoso y muerto en una cárcel franquista en 1942. Guerra y posguerra crearon estos tres mártires de los perdedores a modo de santos laicos. Sus poemas acabaron formando parte de canciones de cantautores americanos como Leonard Cohen y Alberto Cortez y españoles como Paco Ibáñez, Raimon y Joan Manuel Serrat, quienes les pusieron música a finales de los años sesenta. Y fue la banda sonora de un tiempo nuevo: el de la resistencia a la dictadura de Franco en sus años finales.

Fotos cortesía José Ibarra

Joan Manuel Serrat se puso manos a la obra en 1969 y, sorteando censuras, eligió para un disco homenaje un total de 12 poemas del gran poeta cívico de España: Antonio Machado. Era, además, su primer disco íntegramente grabado en español tras varios años de alternarlo con el catalán. La canción que hemos elegido hoy para nuestro programa es la que abre el disco: “Cantares”, compuesta con estrofas de los “Proverbios y Cantares” del poemario “Campos de Castilla”. “Caminante, no hay camino: se hace camino al andar / Al andar se hace camino y al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar / Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar”. Todo eso, aunque había sido escrito en 1912, volvía a ser vigente en 1969, ya que era un luminoso propósito de libertad, esperanza y modernidad frente a lo asfixiante del estrecho camino nacionalcatólico impuesto por Franco y del que aquella España se tenía que desperezar. Serrat añadió algunos versos de cosecha propia que hablaban desde el futuro rememorando el exilio y la muerte del poeta y rescatándolo del olvido: “Murió el poeta lejos del hogar / le cubre el polvo de un país vecino / Al alejarse le vieron llorar / Caminante no hay camino, se hace camino al andar / Golpe a golpe, verso a verso / Golpe a golpe, verso a verso”.

Fotos cortesía José Ibarra

Era toda una conexión de épocas y la resurrección de una España progresista que, a pesar de todo, siempre renacía: la de 1912, la de la República y la del tardofranquismo. Serrat era el hilo conductor, y su disco enlazaba la edad de plata de la literatura española con el presente gris de la dictadura y se proyectaba al brillante futuro de la democracia. Y conectó con una nueva generación que quería sacudirse de encima el régimen de Franco. Las canciones de los poemas de Machado, como después las de Miguel Hernández, se convirtieron en himnos y en mensajes políticos con los que era fácil identificarse y que circulaban de casa en casa. Y también de país en país, pues todo esto logró también dar el salto a Hispanoamérica, que tantas tiranías sufría y todavía tendría que sufrir.

Añadiremos un recuerdo dulce: el de ese prototípico profesor o profesora de Literatura que muchos hemos tenido, progre y de corte machadiano, que ha pululado por todos los institutos de España dando clase a su alumnado con estas canciones en los últimos cincuenta años. Nos ponían a Serrat y a Machado en un radio casete y hasta hoy. Uno de ellos me descubrió a mí al poeta y al cantante. Aquel Ángel de Lengua e Historia con gafas de pasta, moto y pelo largo que nos dijo un día: hoy la clase de Literatura no es con libreta, sino con música. Bendito sea ese otro santo laico que fue mi maestro Ángel. Gracias a él, hoy, en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN', un trozo y no pequeño de Historia de España hecho canción: los “Cantares” del poeta Antonio Machado, por Joan Manuel Serrat.