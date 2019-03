Edu Expósito: "Si estamos al nivel, vamos a poder sacarlo adelante"

El Deportivo afronta un tramo de la temporada decisivo en su lucha por el ascenso. Edu Expósito se refirió a él esta mañana en rueda de prensa, y reconoció que "es el momento" de dar un paso adelante. "Porque los partidos que tocan son en casa, delante de nuestra gente. Tenemos que salir victoriosos de eso", afirmó

Después de estos últimos meses donde al Dépor le está costando "un poco" más sacar los 3 puntos en casa, Expósito cree que "hay que afrontar lo que viene con la cabeza limpia". Y, sobre todo, poner "todos los sentidos en este partido" del lunes ante el Alcorcón. Acerca del choque, el centrocampista catalán resaltó que "es un partido más con una importancia grande, porque ya van quedando menos jornadas". Sobre el factor emocional, añadió que "ves a gente conocida, gente que te ha entrenado, gente que te ha ayudado a crecer". Y explicó que es "una pena" que Borja

Galán no pueda estar. "Le deseo lo mejor en el futuro, en este partido no". En esa línea, habló sobre Cristóbal Parralo. El ahora técnico del Alcorcón fue decisivo en la carrera de Expósito, y así se lo reconoció el de Cubelles. "Me ha ayudado mucho en mi carrera. Muy agradecido siempre a él". Y se mostró contento por las declaraciones del técnico andaluz: "es un orgullo que diga esas palabras de mí". Antes de comentar que no se siente en deuda con él. "En deuda no, me gustaría volver a trabajar con él en un futuro. Pero ni estoy yo en deuda con él ni el conmigo".

Por último, y en la línea de sus compañeros, destacó la importancia de ir partido a partido. "Hay que pensar en cada partido, si hay algún fallo es un drama muy grande. Nos tenemos que centrar en este partido contra el Alcorcón. Si estamos al nivel, vamos a poder sacarlo adelante. Se está viendo que ya la cosa cuesta, que no se saca todo tan fácil. Si estamos a la altura que tenemos que estar, lo vamos a sacar adelante sin ningún problema", concluyó.