¿La hora de Nahuel?

Resulta evidente que Nahuel Leiva no tuvo el estreno deseado con la elástica del Deportivo. El futbolista rosarino debutó ante el Tenerife saltando al césped en los últimos 10 minutos, y apenas una semana más tarde, fue expulsado ante el Granada. Con dos partidos de sanción, el ex del Villarreal se perdió los encuentros ante Nàstic y Málaga. Y ahora, ya de vuelta, oposita a un puesto en el once ante el Alcorcón.

En las últimas jornadas, Borja Valle había sido el encargado de ocupar la banda izquierda. Sin embargo, el berciano lo había hecho sin acierto de cara a puerta. Una carencia que, sumada a la falta de gol del equipo en general, podría precipitar su salida del once. Ahí entraría en escena Nahuel. El futbolista cedido por el Olympiakos podría tener su oportunidad ante el Alcorcón. Así lo ha dejado entrever Natxo González en varios de los ejercicios de esta semana.

Además de los minutos que disputó con el Dépor ante Granada y Tenerife, Nahuel jugó otros 18 partidos en la Liga 123. Fue en el último tramo de la temporada pasada. Cedido por el Betis, el argentino recaló en el filial del Barça. Y, aunque no pudo cumplir el objetivo de la permanencia, tuvo un papel importante en los planes de Gerard López, primero, y de García Pimienta, más tarde. Ahora, casi un año más tarde, busca continuidad en A Coruña para sacar a relucir su mejor versión. Si todo sigue su cauce, ante el Alcorcón podría llegar su momento.